2018-12-14T05:46:45+03:00
Общество

За утилизацию и сбор отходов в Томске будет отвечать САХ

Срок действия соглашения - 10 лет
Елена Чечнева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Власти Томской области подписали соглашения с 8 регоператорами, победившими в конкурсах. Эти организации теперь будут отвечать за все движение мусорного потока в регионе — от организации сбора отходов до их захоронения в специально отведенных для этого местах, включая сортировку. Соглашения вступят в силу с 1 января 2019 года и будут действовать 10 лет.

На севере, в первой зоне, включающей Александровский район и город Стрежевой, будет работать ООО «ТРАНССИБ», в Каргасокском и Парабельском районах (вторая зона) — ООО «Транспортные коммунальные системы». В третьей зоне (городской округ Кедровый) и четвертой, объединяющей Бакчарский, Кожевниковский и Шегарский районы, регоператором стало ООО «САТП № 1412». В центральной части региона (пятой зоне) — в Молчановском, Кривошеинском, Чаинском, Колпашевском и Верхнекетском районах — ООО «Риск». На юго-востоке — в Асиновском, Первомайском, Зырянском и Тегульдетском районах (шестая зона) организацией системы по обращению с твердыми коммунальными отходами займется компания «АБФ Логистик», в Томске и Томском районе (седьмая зона) — УМП «Спецавтохозяйство г. Томска», в восьмой зоне деятельности — ЗАТО Северск — компания «АБФ Система».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На утилизацию мусора в Томской области выделят 1,5 миллиарда
В Томской области собираются снизить смертность от онкозаболеваний
В Томске задержали мужчин, похищавших зеркала с дорогих машин
Санавиация эвакуировала около 700 пациентов в Томской области
В Томске задержали подозреваемого в нападении на ломбард
Томские врачи провели экстренную сложную операцию подростку с переломом черепа
Пенсионер попал в аварию и скончался на месте в Томске
В Томской области девушка купила 114 товаров на «AliExpress», расплатившись картой соседки
Томичи смогут пожаловаться на нарушения прав мигрантов и их работодателей
При томском монастыре создадут бесплатную юридическую службу
Томич получил 14 лет колонии за убийство гражданской жены
В Томске каждый день очищают от снега остановки 120 человек
Жителей Томской области заподозрили в продаже контрафактного алкоголя
Пятерых северчан наградили медалями Российского союза спасателей за спасение ребенка
Тело пенсионерки обнаружили во время тушения пожара в Томске
Более 300 женщин в Томске задержали за занятие проституцией
Более 100 медиков переехали на работу в села в Томской области
В Томске сняли с маршрута рейсовый автобус с неисправными тормозами
В Томске разработали мобильное приложение, помогающее проверить легальность работы такси
Томичи пожаловались на некачественные товары и заведения общественного питания
Томичка потеряла 6 миллионов рублей из-за мошеннической схемы
В Томске осталось меньше 40 газетных киосков
Приставы погасили огромные долги по зарплате сотрудникам «Верхнекетского водоканала» в Томской области
В Томске выпал с 9 этажа 4-летний мальчик
Томские инспекторы ДПС спасли детей из горящего дома