2018-12-14T05:46:45+03:00
Общество

За утилизацию и сбор отходов в Томске будет отвечать САХ

Срок действия соглашения - 10 лет
Елена Чечнева
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Власти Томской области подписали соглашения с 8 регоператорами, победившими в конкурсах. Эти организации теперь будут отвечать за все движение мусорного потока в регионе — от организации сбора отходов до их захоронения в специально отведенных для этого местах, включая сортировку. Соглашения вступят в силу с 1 января 2019 года и будут действовать 10 лет.

На севере, в первой зоне, включающей Александровский район и город Стрежевой, будет работать ООО «ТРАНССИБ», в Каргасокском и Парабельском районах (вторая зона) — ООО «Транспортные коммунальные системы». В третьей зоне (городской округ Кедровый) и четвертой, объединяющей Бакчарский, Кожевниковский и Шегарский районы, регоператором стало ООО «САТП № 1412». В центральной части региона (пятой зоне) — в Молчановском, Кривошеинском, Чаинском, Колпашевском и Верхнекетском районах — ООО «Риск». На юго-востоке — в Асиновском, Первомайском, Зырянском и Тегульдетском районах (шестая зона) организацией системы по обращению с твердыми коммунальными отходами займется компания «АБФ Логистик», в Томске и Томском районе (седьмая зона) — УМП «Спецавтохозяйство г. Томска», в восьмой зоне деятельности — ЗАТО Северск — компания «АБФ Система».

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