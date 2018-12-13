2018-12-13T13:08:54+03:00
Экономика

В Томске осталось меньше 40 газетных киосков

Скоро они могут стать таким же артефактом, как таксофон
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: портал tomsk.ruфото: портал tomsk.ruФото: из открытых источников
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Лет пятнадцать назад киоски с газетами и журналами были в Томске едва ли не на каждой остановке. Сокращение тиражей и повышение аренды привело к тому, что их количество уменьшалось с каждым годом. Резкое сокращение произошло три года назад. В настоящий момент в Томске осталось 34 точки «Томскроспечати».

Киоскёрная розница по-прежнему остается основным каналом реализации газетно-журнальной продукции. Но этот канал неуклонно сужается.

По оценке экспертов, с уменьшением точек продаж уменьшается и тираж изданий, а соответственно, теряются их рекламные аудитории и доходы. Так, представители «Комсомольской правды» и других популярных у массового читателя изданий опасаются сокращения сети, так как основной поток реализации продукции идет именно через «Роспечать».

Изначально газетные киоски задумывались только, как точки распространения периодики. Сейчас, чтобы «выжить», помимо газет и журналов, здесь продают всё, начиная от любой канцелярии и заканчивая детскими игрушками.

А планы были смелые

В 2014 году «Томскроспечать» была еще в выгодном положении: предприятие вошло в группу компаний «Сибирь», которая объявила о грандиозных планах заменить устаревшие киоски на современные и дополнительно установить около 30 новых точек продажи газет и журналов.

Городской инвесткомитет поддержал этот проект по развитию киосковой сети. На тот момент генеральный директор компании «Сибирь» Сергей Гаврилов отмечал в презентации, что киоски, распространяющие газеты и журналы, работают на территории города уже 70 лет, а их сеть на улицах Томска и Северска превышает 70 объектов.

- Мы планируем за ближайшие полгода реконструировать не менее 10 газетных киосков. А в течение 3-4 лет обновить всю киосковую сеть, - подчеркивал Гаврилов.

Компания намеревалась вложить в реконструкцию сети 15 млн рублей.

В Томской мэрии тогда выдвинули требование, чтобы внешний вид киосков не выбивался из концепции современных остановочных комплексов, приведенных к единому стилю. Согласовывать эти изменения предлагалось с комитетом по дизайну и рекламе.

Сокращаться пришлось из-за выросшей аренды

В 2015 году для сети «Томскроспечать» наступили трудные времена, можно даже сказать, кризис. Решение муниципальных властей о прекращении льготной аренды привело к сокращению трети точек.

В руководстве томского филиала такое решение назвали необъяснимым. Ни одна проверка нарушений на объектах продаж не выявила, все предписания исполнялись. В принципе, основные требования сводились к уборке территории.

- Мы все требования соблюдали, снег убирали своевременно и полностью, - рассказала руководитель регионального подразделения Ольга Пичугина.

Весной 2016 года томские власти пошли навстречу «Роспечати» и вдвое снизили ставку под ларьками с периодикой. Впрочем, в мае 2017-го льготная история закончилась.

Согласно официальным документам

В администрации города ситуацию с киосками прокомментировали набором нормативных документов, которые определяют работу нестационарных торговых объектов – НСТО (так называются киоски). Впрочем, ни на количество, ни на сам факт их наличия решения мэрии, похоже, не влияют. Будут киоски – значит, придется владельцам наводить вокруг них порядок. Не будет – ну и не надо…

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