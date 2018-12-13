2018-12-13T10:20:46+03:00
Общество

Приставы погасили огромные долги по зарплате сотрудникам «Верхнекетского водоканала» в Томской области

На момент возбуждения производств общая сумма долга была 2,3 миллиона рублей
Елена Чечнева
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В результате задолженность перед работниками коммунального предприятия была полностью погашена в течении месяца.В результате задолженность перед работниками коммунального предприятия была полностью погашена в течении месяца.Фото: из открытых источников
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Более 2 миллионов рублей вернули судебные приставы Верхнекетского района работникам местного коммунального предприятия, сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области.

На исполнении в районном отделе судебных приставов находилось 34 исполнительных производства. Их возбудили на «Верхнекетский водоканал», чтобы взыскать заработную плату работников предприятия. На момент возбуждения документов общий долг коммунальной организации составлял около 2,3 миллионов рублей.

Приставы арестовали деньги в кассе предприятия, обратили взыскание на банковские счета, а также предупредили руководителя должника-организации об ответственности по статье «Неисполнения приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

В результате задолженность перед работниками коммунального предприятия была полностью погашена в течении месяца.

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