В Томске выпал с 9 этажа 4-летний мальчик

13 Дек. 09:01 2018-12-13T09:04:47+03:00

Ребенок жив и находится в больнице Фото: Ольга РОМАНОВА

Ребенок жив и находится в больнице

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Малыш попал в реанимационное отделение детской больницы скорой помощи. По словам главного врача медучреждения Андрея Караваева, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Вызов о падении ребенка из окна 9 этажа поступил на станцию скорой медицинской помощи вчера, 12 декабря. Уже через 7 минут реанимационная бригада уже была на месте происшествия.

- Сегодня мальчик уже будет переведен из реанимационного в травматологическое отделение больницы, - отметил Андрей Караваев.