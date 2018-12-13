В Томске выпал с 9 этажа 4-летний мальчик
Ребенок жив и находится в больнице
Ребенок жив и находится в больницеФото: Ольга РОМАНОВА
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Малыш попал в реанимационное отделение детской больницы скорой помощи. По словам главного врача медучреждения Андрея Караваева, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Вызов о падении ребенка из окна 9 этажа поступил на станцию скорой медицинской помощи вчера, 12 декабря. Уже через 7 минут реанимационная бригада уже была на месте происшествия.
- Сегодня мальчик уже будет переведен из реанимационного в травматологическое отделение больницы, - отметил Андрей Караваев.