Томские инспекторы ДПС спасли детей из горящего дома

13 Дек. 06:47 2018-12-13T06:48:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Экипаж нес дежурство в Октябрьском районе 8 декабря. Михаил Пастеров и Вячеслав Лещик заметили дым из окна 4 этажа дома № 134 на Иркутском тракте.

Стражи порядка передали информацию в дежурную часть УГИБДД и выдвинулись к дому. На месте происшествия полицейские установили очаг возгорания и стали к нему продвигаться.

- В одной из квартир находились пожилая женщина с ребенком, которые из-за едкого дыма не могли самостоятельно эвакуироваться. Вячеслав Лещик вывел пенсионерку с внучкой на улицу на безопасное расстояние, а Михаил Пастеров обнаружил этажом выше мужчину с двумя детьми, которые также нуждались в помощи. Подхватив одного ребенка на руки, он вместе с ними выбрался на улицу. Всего из подъезда было эвакуировано 10 человек., - рассказали нам в пресс-службе МВД России по Томской области.

Вскоре на место пожара прибыл наряд противопожарной службы.