Томичей приглашают на благотворительный концерт в пользу онкобольных детей

СЕГОДНЯ 06:25 2018-12-13T06:25:16+03:00

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Благотворительный концерт «Снежный Новый год» состоится в клубе «Маяк» (ул.Белозерская,13\1) 13 декабря. До этой даты пройдет акция #МыМожемЯМогу для женщин в сложной жизненной ситуации.

В программе концерта – вокальные и танцевальные номера от коллективов Томска и Северска. В антракте в зрительном зале будут проводиться мастер-классы по мультипликации и песочной анимации, а также ярмарка.

- Женщины из общественной организации «Вместе», пропагандирующие активный образ жизни в условиях онкологического заболевания, совместно с волонтерами и клубом «Своя среда» исполнят вместе с залом несколько песен в стиле «караоке». Совместно с творческими коллективами Частной хореографической школы «Танцовщица» и трайбл-дом «Янтарь» пройдет танцевальный флешмоб, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Собранные в ходе вечера средства пойдут на адресное лечение детей, подопечных благотворительного фонда «Вместе».