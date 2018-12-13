2018-12-13T04:35:24+03:00
Дом. Семья

Томичам предлагают после новогодних праздников отдать елки на корм коровам

Нужно лишь оставить их у мусорного бака
Елена Чечнева
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С 9 января по 1 февраля в Томске организуют сбор и вывоз елей и пихт.С 9 января по 1 февраля в Томске организуют сбор и вывоз елей и пихт.Фото: из открытых источников
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С 9 января по 1 февраля в Томске организуют сбор и вывоз елей и пихт. Их переработают на витаминную подкормку для коров в фермерское хозяйство поселка Мирный Томского района. Акцию проводит областной департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Нужно лишь оставить новогодние деревья на контейнерной площадке, не помещая их в емкости для отходов. Также в фермерское хозяйство организаторы предлагают вывезти ели и пихты, которые предприниматели не успеют продать на елочныхб базарах.

Такой сбор имеет одни плюсы. Он экономит место на полигоне ТБО и формирует у горожан "цивилизованный подход к утилизации новогодних деревьев".

Впервые акция состоялась в 2013 году, который был объявлен Годом охраны окружающей среды. Тогда было собрано 1,5 тысячи отслуживших новогодних елок. Акцию решили продолжить в следующем году, и на корм животным ушло уже 2,5 тысячи деревьев, в 2015 - 3,5 тысячи. В 2016 году - около 2 тысяч, в 2017 - более 3 тысяч деревьев.

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