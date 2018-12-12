2018-12-12T13:13:16+03:00
Общество

На томские дороги высыпали около 3,5 тонн реагента за прошлые сутки

Он поможет справиться с гололедом на остановках и тротуарах
Елена Чечнева
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За прошлые сутки коммунальщики убирали гололед на остановках, заездных и парковочных карманах по проспекту Ленина. На эти цели израсходовано 3, 5 тонн реагента. Как пояснили сотрудники муниципального предприятия, антигололедный реагент «бионорд» действует после отсыпки в течение полутора часов, после этого его сметают плужнощеточными машинами. Такой цикл организован до момента полного устранения наледи.

Накануне в уборке снега было задействовано 166 единиц техники и 126 человек. В ночную смену бригады САХ вывозили снег с участков улиц Б. Куна, С. Лазо, 5-ой Армии, Алтайская, Карташова, в пешеходных зонах пр. Комсомольский. С проезжей части снег был отброшен по ул. Обручева.

В среду днем механизированные звенья САХ выведена на уборку снега на пр. Ленина на участке от ул. Бердская до ул. Профсоюзная, участков улиц Пушкина и Суворова, с пешеходных переходов по пр. Комсомольский и ул. Салтыкова-Щедрина. Шнекоротрная техника продолжает работу на ул. Обручева.

Томичей просят не парковать автомобили в местах работы снегоуборочной техники.

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