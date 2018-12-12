2018-12-12T05:57:11+03:00
Общество

Вокзал "Томск-1" оснастят рентгеновскими установками и металлоискателями

Всего на безопасность своих объектов в регионе РЖД потратит 63 миллиона рублей
Елена Чечнева
Поделиться:
Всего на безопасность своих объектов в регионе РЖД потратит 63 миллиона рублейВсего на безопасность своих объектов в регионе РЖД потратит 63 миллиона рублейФото: Пресс-служба администрации Томской области
Изменить размер текста:

В следующем году на антитеррористическую защищенность железнодорожных объектов в Томской области ведомство выделяет более 63 млн рублей. Большую часть из них направят на инженерно-техническое оснащение зданий, а также обучение и аттестацию ответственных за безопасность сотрудников. Об этом сообщил представитель территориального управления РЖД Сергей Макаренко на заседании областной антитеррористической комиссии и оперативного штаба Томской области.

- В рамках реализации инвестиционной программы «Транспортная безопасность» вокзал «Томск-1» планируется оснастить сертифицированными рентгеновскими установками для досмотра багажа, аппаратурой радиационного контроля, стационарными многозонными металлообнаружителями, системами охранного телевидения и контроля, — добавил Сергей Макаренко.

О мерах безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских мероприятий комиссию проинформировали руководители оперативных служб. Так, по информации представителя МВД Олега Водянкина, сотрудники полиции традиционно приблизят маршруты патрулирования нарядов к местам массового пребывания людей, а для охраны общественного порядка в праздничные дни привлекут частные охранные организации и добровольцев.

В повышенную готовность будут переведены и подразделения МЧС. На дежурство заступят 3 тысячи человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Томичи увидят в новогоднюю ночь "парчовые короны", «мерцающие водопады» и «серебристые сферы»
Томичей приглашают на фестиваль короткометражного кино
Экс-начальнику северского бюро судмедэкспертизы дали "условно" за хищение 1,6 миллионов рублей
В Томске водитель сбил 10-летнего мальчика и скрылся
Томские студенты победили в международных соревнованиях по робототехнике
Два дома сгорели в Томском районе ранним утром
В Томской области подорожало дизельное топливо и прививки животных
Пожилой томич убил приятеля через месяц после освобождения из тюрьмы
В Томске выступил ансамбль песни и пляски Сибирского округа Росгвардии
В Томске обнаружили помидоры с живыми личинками моли
Перед Новым годом в Томской области поженится больше пар, чем в прошлом году
Томские ученые разработали более точный метод МРТ
Томичей, грабивших стариков под видом коммунальщиков и соцработников, осудили на 4 года
Томский фонд Алены Петровой призывает томичей поучаствовать в сборе подарков онкобольным детям
Девять человек попали в больницу из-за морозов в Томской области
Томский студент разработает устройство для наблюдения за сном неврологических больных