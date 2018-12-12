2018-12-12T05:57:11+03:00
Общество

Вокзал "Томск-1" оснастят рентгеновскими установками и металлоискателями

Всего на безопасность своих объектов в регионе РЖД потратит 63 миллиона рублей
Елена Чечнева
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Всего на безопасность своих объектов в регионе РЖД потратит 63 миллиона рублейВсего на безопасность своих объектов в регионе РЖД потратит 63 миллиона рублейФото: Пресс-служба администрации Томской области
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В следующем году на антитеррористическую защищенность железнодорожных объектов в Томской области ведомство выделяет более 63 млн рублей. Большую часть из них направят на инженерно-техническое оснащение зданий, а также обучение и аттестацию ответственных за безопасность сотрудников. Об этом сообщил представитель территориального управления РЖД Сергей Макаренко на заседании областной антитеррористической комиссии и оперативного штаба Томской области.

- В рамках реализации инвестиционной программы «Транспортная безопасность» вокзал «Томск-1» планируется оснастить сертифицированными рентгеновскими установками для досмотра багажа, аппаратурой радиационного контроля, стационарными многозонными металлообнаружителями, системами охранного телевидения и контроля, — добавил Сергей Макаренко.

О мерах безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских мероприятий комиссию проинформировали руководители оперативных служб. Так, по информации представителя МВД Олега Водянкина, сотрудники полиции традиционно приблизят маршруты патрулирования нарядов к местам массового пребывания людей, а для охраны общественного порядка в праздничные дни привлекут частные охранные организации и добровольцев.

В повышенную готовность будут переведены и подразделения МЧС. На дежурство заступят 3 тысячи человек.

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