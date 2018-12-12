2018-12-13T13:26:27+03:00
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Томичи увидят в новогоднюю ночь "парчовые короны", «мерцающие водопады» и «серебристые сферы»

В самых крупных фестивальных шарах запрограммировано до десяти эффектов
Елена Чечнева
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В самых крупных фестивальных шарах запрограммировано до десяти эффектовВ самых крупных фестивальных шарах запрограммировано до десяти эффектовФото: Иван МАКЕЕВ
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В новогоднюю ночь с 01.00 до 01.10 над Новособорной площадью прогремит праздничный салют международного уровня из более чем 3000 залпов.

- Горожане увидят в небе огненное шоу из «парчовых корон», «гигантских хризантем», «мерцающих водопадов», «серебристых сфер» и «головокружительного каскада искр». Заряды будут запущены по инновационной технологии. Их запуск будет контролироваться через специальную компьютерную программу, что позволит создать максимальную зрелищность эффектов, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

В самых крупных фестивальных шарах запрограммировано до десяти эффектов. Максимальная высота залпов будет достигать 200 метров, диаметр «взрывов» составит до 100 метров.

Стартовая площадка будет находиться на Новособорной площади, но фейерверк томичи смогут наблюдать и с пр.Ленина, Фрунзе, ул. Советской, Герцена, Белинского и других близлежащих улиц.

Добавим, что в праздничном фейерверке используют калибры, разрешенные нормативами МЧС в черте города. На Новособорной площади будут дежурить машины скорой помощи и автомобили противопожарной службы. Для безопасности горожан на время проведения салюта будут перекрыты участок проспекта Ленина, переулок Спортивный, подъем с улицы Московский тракт.

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