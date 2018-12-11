2018-12-11T13:44:47+03:00
Звезды

Томичей приглашают на фестиваль короткометражного кино

Помимо официальной программы зрителей ждут интересные встречи с томскими актерами и продюсерами
Елена Чечнева
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В самый короткий день года в Томске пройдет всероссийская акция «День короткометражного кино»В самый короткий день года в Томске пройдет всероссийская акция «День короткометражного кино»Фото: СОЦСЕТИ
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В самый короткий день года в Томске пройдет всероссийская акция «День короткометражного кино». Ее цель - продвижение отечественных короткометражных фильмов на различных площадках. Помимо официальной программы зрителей ждут интересные встречи с томскими актерами и продюсерами. Все желающие смогут пообщаться с томичами, которые снялись в томских короткометражках "Тонкий человек", "Наставник", "Купон на измену", "Зоя и Валера".

Также 22 декабря продут мастер-классы. Томичей научат, как снять кино за 48 часов и как показать на экране диалоги.

Международный День короткометражного кино празднуется с 2011 года по инициативе Национального центра кинематографии и анимации Франции. Общественные показы проходят на различных площадках: в кинотеатрах, барах, театрах, телеканалах, университетах, библиотеках, школах, интернет-порталах, торговых центрах, музеях. В 2014 году акция впервые состоялась в России.

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