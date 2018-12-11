Экс-начальнику северского бюро судмедэкспертизы дали "условно" за хищение 1,6 миллионов рублей
Бывшему начальнику северского Бюро судебно-медицинской экспертизы вынесли приговор за хищение бюджетных денег.
Как сообщает УФСБ России по Томской области, его обвинили по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Следователи ФСБ установили, что мужчина систематически похищал деньги, которые люди платили за подготовку тел умерших к погребению.
- Свою вину в содеянном подсудимый признал полностью, в полном объеме возместил нанесенный государственному учреждению ущерб - 1,6 миллиона рублей - и активно способствовал расследованию преступления, - отметили в ведомстве.
Северский городской суд назначил обвиняемому 3, 5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу не вступил.