2018-12-11T13:28:11+03:00
Происшествия

Экс-начальнику северского бюро судмедэкспертизы дали "условно" за хищение 1,6 миллионов рублей

Свою вину он полностью признал
Елена Чечнева
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Северский городской суд назначил обвиняемому 3, 5 года лишения свободы условноСеверский городской суд назначил обвиняемому 3, 5 года лишения свободы условноФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Бывшему начальнику северского Бюро судебно-медицинской экспертизы вынесли приговор за хищение бюджетных денег.

Как сообщает УФСБ России по Томской области, его обвинили по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Следователи ФСБ установили, что мужчина систематически похищал деньги, которые люди платили за подготовку тел умерших к погребению.

- Свою вину в содеянном подсудимый признал полностью, в полном объеме возместил нанесенный государственному учреждению ущерб - 1,6 миллиона рублей - и активно способствовал расследованию преступления, - отметили в ведомстве.

Северский городской суд назначил обвиняемому 3, 5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

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