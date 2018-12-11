2018-12-11T10:22:16+03:00
Происшествия

В Томске водитель сбил 10-летнего мальчика и скрылся

Ребенка с травмами доставили в больницу
Елена Чечнева
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Ребенка с травмами доставили в больницуРебенка с травмами доставили в больницуФото: Пресс-служба МВД России по Томской области
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ДТП произошло примерно в 18.35 10 декабря. На улице Суворова машина сбила 10-летнего ребенка. По предварительной информации, он переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Кроме того, на его одежде и рюкзаке были световозвращающие элементы.

Ни водитель, ни его транспортное средство пока не установлены. Сбил мальчика, он скрылся с места происшествия. Ребенка с травмами доставили в больницу.

- Требуется помощь свидетелей и очевидцев. Любую информацию о произошедшем можно сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 66-44-22, 66-44-24. Обратиться лично можно по адресу Иркутский тракт, 79, - отметили в пресс-службе МВД России по Томской области.

На днях также в областном центре ВАЗ сбил 52-летнюю женщину, она попала в больницу. По предварительной информации, она переходила дорогу в неположенном месте. При это пешеходный переход был у нее в зоне видимости.

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