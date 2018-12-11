2018-12-11T07:55:21+03:00
Общество

Томские студенты победили в международных соревнованиях по робототехнике

Они написали программу для робота в реальном времени
Елена Чечнева
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Томские студенты написали программу для робота в реальном времениТомские студенты написали программу для робота в реальном времениФото: из открытых источников
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Команда ТУСУРа заняла первое место в лиге CoSpace второго суперрегионального чемпионата RoboCup Азиатско-Тихоокеанского региона, а также первое место в CoSpace superteam challenge вместе с командой из Китая. Команда ТУСУРа – единственная российская команда, участвовавшая в лиге. В соревнованиях также принимали участие команды из Южной Кореи, Ирана, Сингапура, Китая.

Участники соревнований должны были создать универсальный софт, одинаково применимый как для виртуального, так и для реального робота. Тестирование и написание ПО происходит непосредственно на соревнованиях: на большом экране в симуляционном пространстве, куда участники загружают свои программы, виртуальные роботы двух участников-соперников должны выполнить различные задачи. Затем программы загружаются на реальных «железных» колёсных роботов и также выполняют задачу в режиме соперничества.

Еще одна команда студентов ТУСУРа боролась за первенство в футболе роботов RoboCupJunior Soccer Open. По итогам выступлений они показали лучший результат среди российских команд в индивидуальных играх: четыре победы и девятое место в общем рейтинге. Всего в лиге RoboCupJunior Soccer соревновалось 18 команд из России и Ирана.

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