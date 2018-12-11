Два дома сгорели в Томском районе ранним утром
Во вторник, 11 декабря, в деревне Малая Михайловка загорелись два жилых дома с хозяйственными постройками. Сообщение о пожаре поступило в 06:40. Причина возгорания устанавливается.
- На месте работали 6 единиц техники и 23 человека. Пострадавших нет, - сообщили нам в пресс-службе МЧС России по Томской области.
В социальных сетях начали собирать помощь погорельцам.
Ранее сообщалось, что из-за пожара в Томске эвакуировали 10 человек. Пожар случился на 4 этаже одной из пятиэтажек на Иркутском тракте. Причину возгорания сейчас выясняют. Его площадь составила 16 квадратных метров. В тушении были задействованы 13 человек и четыре единицы техники.
В социальных сетях очевидцы утверждают, что пожарная машина застряла во дворе из-за того, что его не расчистили должным образом.