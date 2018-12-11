2018-12-11T07:30:54+03:00
Происшествия

Два дома сгорели в Томском районе ранним утром

Дома тушили 23 человека
Елена Чечнева
Поделиться:
Причина возгорания устанавливается.Причина возгорания устанавливается.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Во вторник, 11 декабря, в деревне Малая Михайловка загорелись два жилых дома с хозяйственными постройками. Сообщение о пожаре поступило в 06:40. Причина возгорания устанавливается.

- На месте работали 6 единиц техники и 23 человека. Пострадавших нет, - сообщили нам в пресс-службе МЧС России по Томской области.

В социальных сетях начали собирать помощь погорельцам.

Ранее сообщалось, что из-за пожара в Томске эвакуировали 10 человек. Пожар случился на 4 этаже одной из пятиэтажек на Иркутском тракте. Причину возгорания сейчас выясняют. Его площадь составила 16 квадратных метров. В тушении были задействованы 13 человек и четыре единицы техники.

В социальных сетях очевидцы утверждают, что пожарная машина застряла во дворе из-за того, что его не расчистили должным образом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На утилизацию мусора в Томской области выделят 1,5 миллиарда
В Томской области собираются снизить смертность от онкозаболеваний
В Томске задержали мужчин, похищавших зеркала с дорогих машин
Санавиация эвакуировала около 700 пациентов в Томской области
В Томске задержали подозреваемого в нападении на ломбард
Томские врачи провели экстренную сложную операцию подростку с переломом черепа
Пенсионер попал в аварию и скончался на месте в Томске
В Томской области девушка купила 114 товаров на «AliExpress», расплатившись картой соседки
Томичи смогут пожаловаться на нарушения прав мигрантов и их работодателей
При томском монастыре создадут бесплатную юридическую службу
Томич получил 14 лет колонии за убийство гражданской жены
В Томске каждый день очищают от снега остановки 120 человек
Жителей Томской области заподозрили в продаже контрафактного алкоголя
Пятерых северчан наградили медалями Российского союза спасателей за спасение ребенка
Тело пенсионерки обнаружили во время тушения пожара в Томске
Более 300 женщин в Томске задержали за занятие проституцией
Более 100 медиков переехали на работу в села в Томской области
В Томске сняли с маршрута рейсовый автобус с неисправными тормозами
В Томске разработали мобильное приложение, помогающее проверить легальность работы такси
Томичи пожаловались на некачественные товары и заведения общественного питания
Томичка потеряла 6 миллионов рублей из-за мошеннической схемы
За утилизацию и сбор отходов в Томске будет отвечать САХ
В Томске осталось меньше 40 газетных киосков
Приставы погасили огромные долги по зарплате сотрудникам «Верхнекетского водоканала» в Томской области
В Томске выпал с 9 этажа 4-летний мальчик
Томские инспекторы ДПС спасли детей из горящего дома