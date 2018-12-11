2018-12-11T07:30:54+03:00
Происшествия

Два дома сгорели в Томском районе ранним утром

Дома тушили 23 человека
Елена Чечнева
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Причина возгорания устанавливается.Причина возгорания устанавливается.Фото: СОЦСЕТИ
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Во вторник, 11 декабря, в деревне Малая Михайловка загорелись два жилых дома с хозяйственными постройками. Сообщение о пожаре поступило в 06:40. Причина возгорания устанавливается.

- На месте работали 6 единиц техники и 23 человека. Пострадавших нет, - сообщили нам в пресс-службе МЧС России по Томской области.

В социальных сетях начали собирать помощь погорельцам.

Ранее сообщалось, что из-за пожара в Томске эвакуировали 10 человек. Пожар случился на 4 этаже одной из пятиэтажек на Иркутском тракте. Причину возгорания сейчас выясняют. Его площадь составила 16 квадратных метров. В тушении были задействованы 13 человек и четыре единицы техники.

В социальных сетях очевидцы утверждают, что пожарная машина застряла во дворе из-за того, что его не расчистили должным образом.

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