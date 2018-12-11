2018-12-11T07:03:41+03:00
Общество

В Томской области подорожало дизельное топливо и прививки животных

А также свежие огурцы, помидоры и капуста
Елена Чечнева
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на 10% повысилась стоимость прививок для животных.на 10% повысилась стоимость прививок для животных.Фото: Алексей ФОКИН
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Как сообщает Томскстат, за ноябрь в регионе подорожало на 5,5 % дизельное топливо и ползунки на 4,7 %. Также почти на 20% повысились цены на свежие огурцы и помидоры и на 11% - на белокочанную капусту.

Кроме того, в ноябре стало на 5,4% дороже ходить на группы общей физической подготовки, а также на 10% повысилась стоимость прививок для животных.

Снижения стоимости не зафиксировано ни по одному пункту. На продукты цены выросли на 1,2%, на непродовольственные товары - на 0,3%, а на услуги - на 0,7%. В целом индекс потребительских цен в ноябре по отношению к октябрю 2018 года составил 100,6 %.

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