Пожилой томич убил приятеля через месяц после освобождения из тюрьмы

11 Дек. 06:27 2018-12-11T06:27:48+03:00

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Октябрьский районный суд признал 59-летнего жителя областного центра виновным в убийстве.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области, подсудимый, освободившись в феврале этого года из тюрьмы, стал жить у своего приятеля. Наказание он отбывал за убийство двух человек. Через месяц они поссорились, и подсудимый ударил хозяина квартиры около 10 раз ножом. Потерпевший скончался на месте.

В судебном заседании подсудимый свою вину не признал. По его словам, приятель припомнил ему старые обиды, обвинил в поломке сотового телефона, ударил его несколько раз и стал угрожать ножом. Он вынужден был обороняться. Однако сторона обвинения эту версию опровергла.

Суд приговорил мужчину к 11 годам колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.