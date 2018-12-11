2018-12-11T05:55:59+03:00
Звезды

В Томске выступил ансамбль песни и пляски Сибирского округа Росгвардии

Концерт состоялся в ТГПУ
Елена Чечнева
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Непрерывные аплодисменты были достойной наградой искрометному выступлению артистов.Непрерывные аплодисменты были достойной наградой искрометному выступлению артистов.Фото: из открытых источников
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Томск артисты посещают уже не первый раз, но вновь творческий коллектив восхитил зрителей обновленными яркими номерами, наделив зрителей массой положительных эмоций.

На концерте присутствовали руководство, сотрудники и военнослужащие подразделений Управления Росгвардии по Томской области, Северского соединения, их родственники, коллеги из взаимодействующих структур, представители администраций, ветераны службы, матери и вдовы сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, учащиеся подшефных образовательных учреждений, студенты университета.

Непрерывные аплодисменты были достойной наградой искрометному выступлению артистов.

Заместитель начальника областного управления Евгений Лушков поблагодарил руководителя ансамбля Андрея Чистякова за творческое мастерство, профессионализм и самобытность, направленные на сохранение лучших культурных традиций; яркие выступления, формирующие у сотрудников, военнослужащих и гражданского общества высокие нравственные качества и патриотизм.

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