2018-12-11T05:21:44+03:00
Общество

В Томске обнаружили помидоры с живыми личинками моли

Их уничтожили машиной [видео]
Елена Чечнева
Поделиться:
Повреждения проявляются в виде пятноподобных мин.Повреждения проявляются в виде пятноподобных мин.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В помидорах черри, доставленных из Азербайджана, обнаружили опасного вредителя - южноамериканскую томатную моль. По заключению экспертов, личинки были живы.

- Личинки питаются тканями мезофилла, выедая лист и оставляя лишь прозрачный эпидермис. В конце мины личинка выделяет свои экскременты. Спустя некоторое время мина принимает коричневатый цвет ... Повреждённые плоды не пригодны к продаже и потреблению, - сообщили в пресс-службе Россельхорзнадзора по Томской области.

Совместно с сотрудниками Томской таможни и компании, которая заказывала груз, 120 килограмм помидоров раздавили на полигоне твердых бытовых отходов.

В Томске уничтожили зараженные томаты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На утилизацию мусора в Томской области выделят 1,5 миллиарда
В Томской области собираются снизить смертность от онкозаболеваний
В Томске задержали мужчин, похищавших зеркала с дорогих машин
Санавиация эвакуировала около 700 пациентов в Томской области
В Томске задержали подозреваемого в нападении на ломбард
Томские врачи провели экстренную сложную операцию подростку с переломом черепа
Пенсионер попал в аварию и скончался на месте в Томске
В Томской области девушка купила 114 товаров на «AliExpress», расплатившись картой соседки
Томичи смогут пожаловаться на нарушения прав мигрантов и их работодателей
При томском монастыре создадут бесплатную юридическую службу
Томич получил 14 лет колонии за убийство гражданской жены
В Томске каждый день очищают от снега остановки 120 человек
Жителей Томской области заподозрили в продаже контрафактного алкоголя
Пятерых северчан наградили медалями Российского союза спасателей за спасение ребенка
Тело пенсионерки обнаружили во время тушения пожара в Томске
Более 300 женщин в Томске задержали за занятие проституцией
Более 100 медиков переехали на работу в села в Томской области
В Томске сняли с маршрута рейсовый автобус с неисправными тормозами
В Томске разработали мобильное приложение, помогающее проверить легальность работы такси
Томичи пожаловались на некачественные товары и заведения общественного питания
Томичка потеряла 6 миллионов рублей из-за мошеннической схемы
За утилизацию и сбор отходов в Томске будет отвечать САХ
В Томске осталось меньше 40 газетных киосков
Приставы погасили огромные долги по зарплате сотрудникам «Верхнекетского водоканала» в Томской области
В Томске выпал с 9 этажа 4-летний мальчик
Томские инспекторы ДПС спасли детей из горящего дома