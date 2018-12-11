2018-12-11T05:21:44+03:00
Общество

В Томске обнаружили помидоры с живыми личинками моли

Их уничтожили машиной [видео]
Елена Чечнева
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Повреждения проявляются в виде пятноподобных мин.Повреждения проявляются в виде пятноподобных мин.Фото: из открытых источников
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В помидорах черри, доставленных из Азербайджана, обнаружили опасного вредителя - южноамериканскую томатную моль. По заключению экспертов, личинки были живы.

- Личинки питаются тканями мезофилла, выедая лист и оставляя лишь прозрачный эпидермис. В конце мины личинка выделяет свои экскременты. Спустя некоторое время мина принимает коричневатый цвет ... Повреждённые плоды не пригодны к продаже и потреблению, - сообщили в пресс-службе Россельхорзнадзора по Томской области.

Совместно с сотрудниками Томской таможни и компании, которая заказывала груз, 120 килограмм помидоров раздавили на полигоне твердых бытовых отходов.

В Томске уничтожили зараженные томаты.

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