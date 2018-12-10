Перед Новым годом в Томской области поженится больше пар, чем в прошлом году

СЕГОДНЯ 13:14 2018-12-10T13:14:48+03:00

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В органы 3АГС Томской области подали более 230 заявлений о регистрации брака в предновогодние даты, сообщает пресс-служба региональной администрации.

С 20 по 29 декабря 3АГСы планируют зарегистрировать 232 пары молодоженов.

- Больше всего заявлений о бракосочетании поступило в Отдел ЗАГС города Томска и Томского района — 91 и Дворец бракосочетаний — 75. В числе лидеров также Отдел ЗАГС города Стрежевого и Отдел ЗАГС ЗАТО Северск, которые проведут по 14 торжественных церемоний, - уточнили в пресс-службе обладминистрации.

Добавим, что в прошлом году в предновогодние даты на свет появились 226 семей.