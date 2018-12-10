Томичей, грабивших стариков под видом коммунальщиков и соцработников, осудили на 4 года

10 Дек. 11:50 2018-12-10T11:50:58+03:00

Двух жителей областного центра обвинили в 25 кражах, а также в мошенничестве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Двух жителей областного центра обвинили в 25 кражах, а также в мошенничестве.

Следователи установили, что молодые люди распределили роли заранее. Под видом коммунальщиков они проникали в квартиры к пенсионерам. Пока один из злоумышленников отвлекал хозяев квартиры, второй осматривал помещение и похищал деньги. В некоторых случаях мужчины представлялись социальными работниками. Тогда под предлогом выплаты льготной компенсации за оплату коммунальных услуг, они передавали потерпевшим билеты «банка приколов» в 5 000 рублей и получали с них сдачу.

- Общая сумма причиненного ущерба составила более 600 000 рублей. Суд приговорил виновных к 4 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колониях общего и строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - уточнили в пресс-службе МВД России по Томской области.