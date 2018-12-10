Томский фонд Алены Петровой призывает томичей поучаствовать в сборе подарков онкобольным детям

СЕГОДНЯ 11:12 2018-12-10T11:14:30+03:00

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С 6 по 23 декабря благотворительный фонд проводит акцию "Новогодние подарки".

- Болезнь не отменяет Новый год, а значит, все дети, вынужденные встречать любимый праздник вдали от дома и родных, обязательно должны получить долгожданные подарки. Исполнить заветные желания и заставить поверить в мечту под силу только вам - нашим самым верным и всемогущим Дедам Морозам и Снегурочкам! - говорится в сообщении фонда.

На сегодня под опекой организации находятся 170 ребятишек. Они лечатся или находятся в ремиссии после онкологического заболевания. Для покупки подарков на всех детей и на проведение елки необходимо 200 000 рублей. На данный момент собрано около 25 000 рублей. Кроме того, можно сделать личный подарок ребенку, который уже долго находится в больнице. Для этого нужно связаться с активистами фонда по номеру 22-72-92. Они расскажут, о чем мечтают эти дети.