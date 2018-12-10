Девять человек попали в больницу из-за морозов в Томской области

10 Дек. 10:35 2018-12-10T10:44:54+03:00

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Такую информацию разместил telegram-канал "Область здоровья". Всего с 3 по 9 декабря от морозов в Томской области пострадали 27 человек. Из них девятеро, в том числе ребенок и подросток, попали в больницу. Остальные получили медицинскую помощь амбулаторно. В областном центре за прошлую неделю от из-за мороза обратились к врачам 9 человек, детей среди них нет.

Ранее сообщалось, что во время недавних морозов полицейские спасли дальнобойщика возле деревни Корнилово. Мужчина выполнял рейс из Москвы в Томск. В определенный момент он сбился с маршрута, а во время разворота грузовик застрял в снегу.

Водитель не справился с проблемой сам, и тут же, как назло у него разрядился телефон, и он не мог позвать на помощь. Дальнобойщик пробыл на поселковой дороге около 12 часов, при этом температура воздуха в этот день была ниже 35 градусов.