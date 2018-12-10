2018-12-10T10:44:54+03:00
Здоровье

Девять человек попали в больницу из-за морозов в Томской области

В том числе, один подросток и один ребенок
Елена Чечнева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Такую информацию разместил telegram-канал "Область здоровья". Всего с 3 по 9 декабря от морозов в Томской области пострадали 27 человек. Из них девятеро, в том числе ребенок и подросток, попали в больницу. Остальные получили медицинскую помощь амбулаторно. В областном центре за прошлую неделю от из-за мороза обратились к врачам 9 человек, детей среди них нет.

Ранее сообщалось, что во время недавних морозов полицейские спасли дальнобойщика возле деревни Корнилово. Мужчина выполнял рейс из Москвы в Томск. В определенный момент он сбился с маршрута, а во время разворота грузовик застрял в снегу.

Водитель не справился с проблемой сам, и тут же, как назло у него разрядился телефон, и он не мог позвать на помощь. Дальнобойщик пробыл на поселковой дороге около 12 часов, при этом температура воздуха в этот день была ниже 35 градусов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Томичей, грабивших стариков под видом коммунальщиков и соцработников, осудили на 4 года
Томский фонд Алены Петровой призывает томичей поучаствовать в сборе подарков онкобольным детям
Томский студент разработает устройство для наблюдения за сном неврологических больных
В школах и детсадах Томской области проверят системы безопасности
На реконструкцию аэропорта Томской области выделят 3 миллиарда рублей
Жителя Томской области приговорили к исправительным работам за поддельные водительские права
Томичи оформили ипотеку на 16,2 миллиарда рублей
В Томске проходит два интересных ретро-события
Из-за пожара в Томске эвакуировали 10 человек
Около 1000 жителей Томской области побывали на "Открытых приемах" главврачей
Специалисты ТГАСУ протестируют новые материалы на томской дороге
Томские школьники выступят на соревнованиях по робототехнике в Иране и ОАЭ
Полицейские спасли дальнобойщика в Томской области
Бывшему директору института кибернетики ТПУ дали условный срок в Томске
Томские полицейские опубликовали фоторобот мужчины, ограбившего ломбард
Мошенники "продают" в социальных сетях айфоны от лица томских приставов
В Томске не эвакуировали детей из детсада при угрозе пожара
Жители Томского района просят вернуть автобусную остановку
Томич отправится на 4 года в тюрьму за кражу тепловой изоляции
Около 50 человек эвакуировали из здания суда в Томске
В Томской области осудили мужчину, совершившего четыре преступления за день
Семь лет дали молодому человеку за крупный сбыт "синтетики" в Томске
Более 700 килограмм мяса изъял Роспотребнадзор в Томской области