Томский студент разработает устройство для наблюдения за сном неврологических больных

СЕГОДНЯ 09:01 2018-12-10T09:03:17+03:00

Пациенты смогут использовать его не только в больнице, но и дома. Фото: Инновационный портал ТО. Фото: из открытых источников

Пациенты смогут использовать его не только в больнице, но и дома

Изменить размер текста: A A

Студент Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) Артем Гребенюк разрабатывает устройство, которое будет следить за сном пациентов. Его проект победил в конкурсе УМНИК Фонда содействия инновациям.

Уже готов работающий прототип, определяющий фазы сна, патологические и физиологические события с точностью до 90 %. Показатели устройства сравнивались с данными полисомнографии сна. Испытания проходили на кафедре неврологии СибГМУ.

- Комплекс состоит из тканевой повязки на глаза со встроенными датчиками и устройства обработки и хранения информации — небольшой коробочки, которая может закрепляться на теле человека, в кармане пижамы или рядом с кроватью, — рассказал разработчик.

Основная задача комплекса — трекинг событий во сне. Он поможет врачу с назначением терапии, а пациенту — более четко формулировать свои проблемы со сном.

Теперь автор проекта планирует совершенствовать датчики, разрабатывать программное обеспечение и пользовательский интерфейс. Он также уточнил, что комплекс будет мобильным, и пациенты смогут использовать его в домашних условиях.