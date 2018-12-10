2018-12-10T06:37:19+03:00
Общество

В школах и детсадах Томской области проверят системы безопасности

А также противопожарные системы
Елена Чечнева
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Дополнительные проверки организовали в преддверии массовых мероприятий в честь Рождества и Нового годаДополнительные проверки организовали в преддверии массовых мероприятий в честь Рождества и Нового годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Дополнительные проверки организовали в преддверии массовых мероприятий в честь Рождества и Нового года. Об этом на заседании областной комиссии по ЧС сообщил заместитель губернатора Томской области Игорь Толстоносов.

— В числе профилактических мер организованы дополнительные проверки средств пожаротушения, связи, автоматической сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией, — подчеркнул вице-губернатор.

Как уточнила замначальника областного департамента общего образования Виктория Скатова, руководители детсадов и школ готовят комплексные планы праздничных мероприятий. В них определят ответственных должностных лиц, сотрудников охраны и дежурные группы, маршруты осмотра территорий и перечень действий при нештатных ситуациях. Кроме того, в образовательных учреждениях проведут инструктажи с преподавателями и учащимися, внеплановые практические тренировки по безопасной и быстрой эвакуации и т.д.

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