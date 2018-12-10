2018-12-10T06:11:36+03:00
Общество

На реконструкцию аэропорта Томской области выделят 3 миллиарда рублей

Работы начнут в следующем году
Елена Чечнева
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Реконструкция начнется в следующем году. Фото: Алексей ЛитвиновРеконструкция начнется в следующем году. Фото: Алексей ЛитвиновФото: из открытых источников
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В рамках реконструкции планируется оснастить взлетно-посадочную полосу аэропорта «Богашево» новым искусственным покрытием и водосточно-дренажной системой, построить очистные сооружения, аварийную поисково-спасательную станцию и периметровое ограждение аэропорта с техническими средствами охраны. Также будет реконструирована патрульная дорога, установлены система светосигнального оборудования и новые участки метеооборудования, устроены подъезды к проектируемым зданиям и сооружениям и построены необходимые для их функционирования инженерные коммуникации. Кроме того, планируются реконструкция и устройство новых линий связи и управления.

- Росавиация включила в федеральную программу «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» проект реконструкции нашего аэропортового комплекса, — сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Реконструкция взлетно-посадочной полосы и других инженерных сооружений начнется уже в 2019 году, за три года федеральный центр выделит нам на эти цели почти 3 миллиарда рублей.

На прошлой неделе в Росавиации прошло первое совещание по реконструкции аэропортового комплекса «Богашево». Участники встречи обсудили технические детали реконструкции, этапы ее проведения и ввода в эксплуатацию объектов аэродромной инфраструктуры. Конкурс по выбору генерального подрядчика ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» проведет в январе 2019 года.

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