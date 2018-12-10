2018-12-10T06:11:36+03:00
Общество

На реконструкцию аэропорта Томской области выделят 3 миллиарда рублей

Работы начнут в следующем году
Елена Чечнева
Поделиться:
Реконструкция начнется в следующем году. Фото: Алексей ЛитвиновРеконструкция начнется в следующем году. Фото: Алексей ЛитвиновФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В рамках реконструкции планируется оснастить взлетно-посадочную полосу аэропорта «Богашево» новым искусственным покрытием и водосточно-дренажной системой, построить очистные сооружения, аварийную поисково-спасательную станцию и периметровое ограждение аэропорта с техническими средствами охраны. Также будет реконструирована патрульная дорога, установлены система светосигнального оборудования и новые участки метеооборудования, устроены подъезды к проектируемым зданиям и сооружениям и построены необходимые для их функционирования инженерные коммуникации. Кроме того, планируются реконструкция и устройство новых линий связи и управления.

- Росавиация включила в федеральную программу «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» проект реконструкции нашего аэропортового комплекса, — сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Реконструкция взлетно-посадочной полосы и других инженерных сооружений начнется уже в 2019 году, за три года федеральный центр выделит нам на эти цели почти 3 миллиарда рублей.

На прошлой неделе в Росавиации прошло первое совещание по реконструкции аэропортового комплекса «Богашево». Участники встречи обсудили технические детали реконструкции, этапы ее проведения и ввода в эксплуатацию объектов аэродромной инфраструктуры. Конкурс по выбору генерального подрядчика ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» проведет в январе 2019 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В школах и детсадах Томской области проверят системы безопасности
Жителя Томской области приговорили к исправительным работам за поддельные водительские права
Томичи оформили ипотеку на 16,2 миллиарда рублей
В Томске проходит два интересных ретро-события
Из-за пожара в Томске эвакуировали 10 человек
Около 1000 жителей Томской области побывали на "Открытых приемах" главврачей
Специалисты ТГАСУ протестируют новые материалы на томской дороге
Томские школьники выступят на соревнованиях по робототехнике в Иране и ОАЭ
Полицейские спасли дальнобойщика в Томской области
Бывшему директору института кибернетики ТПУ дали условный срок в Томске
Томские полицейские опубликовали фоторобот мужчины, ограбившего ломбард
Мошенники "продают" в социальных сетях айфоны от лица томских приставов
В Томске не эвакуировали детей из детсада при угрозе пожара
Жители Томского района просят вернуть автобусную остановку
Томич отправится на 4 года в тюрьму за кражу тепловой изоляции
Около 50 человек эвакуировали из здания суда в Томске
В Томской области осудили мужчину, совершившего четыре преступления за день
Семь лет дали молодому человеку за крупный сбыт "синтетики" в Томске
Более 700 килограмм мяса изъял Роспотребнадзор в Томской области