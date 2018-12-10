Жителя Томской области приговорили к исправительным работам за поддельные водительские права

СЕГОДНЯ 05:25 2018-12-10T05:25:43+03:00

Мужчина, не проходя необходимого обучения и медицинского обследования, в феврале - марте этого года купил себе водительские права. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С ними он ездил полгода

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Жителя Кедрового признали виновным по статье «Использование заведомо подложного документа», сообщает пресс-служба МВД России по Томской области.

Правоохранители установили, что мужчина, не проходя необходимого обучения и медицинского обследования, в феврале - марте этого года купил себе водительские права. С продавцом 22-летний покупатель связался по электронной почте. За фальшивый документ он заплатил 35 тысяч рублей.

Остановили молодого человека 19 сентября. Инспектор ГИБДД заподозрил подделку. Судебная экспертиза подтвердила, что водительские права изготовлены не на «Гознаке».

- С учетом удовлетворительных характеристик личности виновного, его раскаяния в содеянном и отсутствия у него судимостей, суд приговорил его к 6 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5% его заработка. Приговор вступил в законную силу, - подытожили в пресс-службе МВД России по Томской области.