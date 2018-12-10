2018-12-10T05:25:43+03:00
Происшествия

Жителя Томской области приговорили к исправительным работам за поддельные водительские права

С ними он ездил полгода
Елена Чечнева
Поделиться:
Мужчина, не проходя необходимого обучения и медицинского обследования, в феврале - марте этого года купил себе водительские права.Мужчина, не проходя необходимого обучения и медицинского обследования, в феврале - марте этого года купил себе водительские права.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Жителя Кедрового признали виновным по статье «Использование заведомо подложного документа», сообщает пресс-служба МВД России по Томской области.

Правоохранители установили, что мужчина, не проходя необходимого обучения и медицинского обследования, в феврале - марте этого года купил себе водительские права. С продавцом 22-летний покупатель связался по электронной почте. За фальшивый документ он заплатил 35 тысяч рублей.

Остановили молодого человека 19 сентября. Инспектор ГИБДД заподозрил подделку. Судебная экспертиза подтвердила, что водительские права изготовлены не на «Гознаке».

- С учетом удовлетворительных характеристик личности виновного, его раскаяния в содеянном и отсутствия у него судимостей, суд приговорил его к 6 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5% его заработка. Приговор вступил в законную силу, - подытожили в пресс-службе МВД России по Томской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На утилизацию мусора в Томской области выделят 1,5 миллиарда
В Томской области собираются снизить смертность от онкозаболеваний
В Томске задержали мужчин, похищавших зеркала с дорогих машин
Санавиация эвакуировала около 700 пациентов в Томской области
В Томске задержали подозреваемого в нападении на ломбард
Томские врачи провели экстренную сложную операцию подростку с переломом черепа
Пенсионер попал в аварию и скончался на месте в Томске
В Томской области девушка купила 114 товаров на «AliExpress», расплатившись картой соседки
Томичи смогут пожаловаться на нарушения прав мигрантов и их работодателей
При томском монастыре создадут бесплатную юридическую службу
Томич получил 14 лет колонии за убийство гражданской жены
В Томске каждый день очищают от снега остановки 120 человек
Жителей Томской области заподозрили в продаже контрафактного алкоголя
Пятерых северчан наградили медалями Российского союза спасателей за спасение ребенка
Тело пенсионерки обнаружили во время тушения пожара в Томске
Более 300 женщин в Томске задержали за занятие проституцией
Более 100 медиков переехали на работу в села в Томской области
В Томске сняли с маршрута рейсовый автобус с неисправными тормозами
В Томске разработали мобильное приложение, помогающее проверить легальность работы такси
Томичи пожаловались на некачественные товары и заведения общественного питания
Томичка потеряла 6 миллионов рублей из-за мошеннической схемы
За утилизацию и сбор отходов в Томске будет отвечать САХ
В Томске осталось меньше 40 газетных киосков
Приставы погасили огромные долги по зарплате сотрудникам «Верхнекетского водоканала» в Томской области
В Томске выпал с 9 этажа 4-летний мальчик
Томские инспекторы ДПС спасли детей из горящего дома