2018-12-09T11:48:13+03:00
Экономика

Томичи оформили ипотеку на 16,2 миллиарда рублей

Количество выданных за год кредитов выросло в полтора раза
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: Виктор Демченкофото: Виктор ДемченкоФото: Предоставлено "Комсомолке"
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Специалисты финансового рынка прогнозируют до конца 2018 года ожидаемый рост ипотечных ставок.

За последний год томичи оформили гораздо больше жилищных кредитов, чем в 2017.

Как отметили в томском отделении Сибирского ГУ Банка России, эти показатели в среднем выросли в полтора раза. За десять месяцев 2018 года томичи взяли 9,5 тысячи ипотек. Общая сумма кредитования составил 16,2 миллиарда рублей.

С начала года ипотечный портфель вырос на 14,3 % — до 45,6 миллиарда рублей. Только 0,6 % кредитов из него обслуживаются несвоевременно.

Как показал опрос Банка России, в текущем году среди положительных моментов банки указали расширение перечня ипотечных программ, увеличение среднего размера кредита и снижение требований к его обеспечению.

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