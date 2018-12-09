В Томске проходит два интересных ретро-события

9 Дек. 11:44 2018-12-09T11:44:26+03:00

Любители "пленки" утверждают, что она гораздо живее "цифры" фото: пресс-служба ТГУ. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На них можно увидеть плёночные фото и фильм про советский дизайн

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Насладиться эстетикой плёночных кадров можно на выставке, организованной студентами Института искусств и культуры ТГУ.

Называется она LOMOGRAPHY: TOM — MSK. На ней вы найдёте 900 атмосферных снимков томских и московских фотографов.

Вход на выставку — 150 рублей. Но за репост из группы ВК сделают скидку в 50 рублей.

Адрес выставки: Набережной реки Ушайки, 16, 3 этаж. Работает она до 16 декабря.

Другое культурное событие относится к эпохе СССР. Сотрудники конструкторских бюро работали над бытовой техникой, электроникой и инструментами для космонавтов. И те, и другие они старались сделать привлекательными — несмотря на информационный дефицит.

О ленинградском дизайне эпохи СССР сняли целый фильм «Техническая эстетика». И Сибирский центр дизайна приглашает его посмотреть — абсолютно бесплатно.

Показ состоится 12 декабря в 19:00 в «Точке кипения» (Ленина 26).