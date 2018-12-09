2018-12-09T11:44:26+03:00
Общество

В Томске проходит два интересных ретро-события

На них можно увидеть плёночные фото и фильм про советский дизайн
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Любители "пленки" утверждают, что она гораздо живее "цифры" фото: пресс-служба ТГУ.Любители "пленки" утверждают, что она гораздо живее "цифры" фото: пресс-служба ТГУ.Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Изменить размер текста:

Насладиться эстетикой плёночных кадров можно на выставке, организованной студентами Института искусств и культуры ТГУ.

Называется она LOMOGRAPHY: TOM — MSK. На ней вы найдёте 900 атмосферных снимков томских и московских фотографов.

Вход на выставку — 150 рублей. Но за репост из группы ВК сделают скидку в 50 рублей.

Адрес выставки: Набережной реки Ушайки, 16, 3 этаж. Работает она до 16 декабря.

Другое культурное событие относится к эпохе СССР. Сотрудники конструкторских бюро работали над бытовой техникой, электроникой и инструментами для космонавтов. И те, и другие они старались сделать привлекательными — несмотря на информационный дефицит.

О ленинградском дизайне эпохи СССР сняли целый фильм «Техническая эстетика». И Сибирский центр дизайна приглашает его посмотреть — абсолютно бесплатно.

Показ состоится 12 декабря в 19:00 в «Точке кипения» (Ленина 26).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Томичи оформили ипотеку на 16,2 миллиарда рублей
Из-за пожара в Томске эвакуировали 10 человек
Около 1000 жителей Томской области побывали на "Открытых приемах" главврачей
Специалисты ТГАСУ протестируют новые материалы на томской дороге
Томские школьники выступят на соревнованиях по робототехнике в Иране и ОАЭ
Полицейские спасли дальнобойщика в Томской области
Бывшему директору института кибернетики ТПУ дали условный срок в Томске
Томские полицейские опубликовали фоторобот мужчины, ограбившего ломбард
Мошенники "продают" в социальных сетях айфоны от лица томских приставов
В Томске не эвакуировали детей из детсада при угрозе пожара
Жители Томского района просят вернуть автобусную остановку
Томич отправится на 4 года в тюрьму за кражу тепловой изоляции
Около 50 человек эвакуировали из здания суда в Томске
В Томской области осудили мужчину, совершившего четыре преступления за день
Семь лет дали молодому человеку за крупный сбыт "синтетики" в Томске
Более 700 килограмм мяса изъял Роспотребнадзор в Томской области