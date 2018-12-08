Из-за пожара в Томске эвакуировали 10 человек

8 Дек. 15:00 2018-12-08T15:04:22+03:00

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Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть в 14.32 8 декабря. Пожар случился на 4 этаже одной из пятиэтажек на Иркутском тракте.

- По прибытию спасателей из дома были эвакуированы 10 человек. В настоящее время пожар ликвидирован, - уточнили в пресс-службе МЧС России по Томской области.

Причину возгорания сейчас выясняют. Его площадь составила 16 квадратных метров. В тушении были задействованы 13 человек и четыре единицы техники.

В социальных сетях очевидцы утверждают, что пожарная машина застряла во дворе из-за того, что его не расчистили должным образом.