2018-12-08T09:46:43+03:00
Здоровье

Около 1000 жителей Томской области побывали на "Открытых приемах" главврачей

Всего со старта проекта состоялось 13 таких встреч
Елена Чечнева
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С начала "Открытых приемов" их посетили 924 человека.С начала "Открытых приемов" их посетили 924 человека.Фото: "КП" Архив
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С начала "Открытых приемов" их посетили 924 человека. В этом году их прошло 7. Задать свои вопросы руководителям медучреждений смогли 350 человек. На встрече в декабре к главным врачам обратились 46 человек.

- Чаще всего пациенты интересовались прикреплением на медобслуживание, направлением на специализированное лечение, льготным лекарственным обеспечением. Также жители региона вносят и свои предложения по организации медпомощи, которые больницы берут на вооружение. Так, например, в больнице №2 пациенты предложили пересмотреть график процедур в лор-кабинете, а один из пациентов Тегульдетской районной больницы обратился с просьбой расписать по времени запись на прием к кардиологу, - отметили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Кроме того, жители Томской области обращались за медицинской документацией, получением медицинских консультаций, задавали вопросы о прививках и о том, как пройти диспансеризацию.

Региональный проект «Открытый прием» стартовал в сентябре 2016 года. Эти мероприятия проводятся в дополнение к уже действующим личным приемам главврачей.

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