2018-12-07T13:53:12+03:00
Общество

Специалисты ТГАСУ протестируют новые материалы на томской дороге

Ректор вуза рассказал, что в регионе появится экспериментальный километр
Елена Чечнева
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Ректор ТГАСУ Виктор Власов на пресс-конференции в "РИА-Томск" заявил, что в Томской области в 2019 году может появиться экспериментальный километр дороги, при создании которого будут использованы новейшие технологии. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

– Это касается и основания дорог, и дорожных покрытий, – отметил Виктор Власов. – Возможно, будет несколько участков, на которых будут применены современные технологии и материалы. Создание экспериментального километра – пока идея, но мы уже обсуждаем ее с руководством области.

Ректор ТГАСУ подчеркнул, что при создании километра будет использоваться и зарубежный опыт, адаптированный к сибирскому климату.

– Уже сейчас гарантийный срок многих дорог увеличился до пяти лет. Думаю, мы сможем его поднять, если используем научные разработки, – отметил Виктор Власов.

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