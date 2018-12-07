2018-12-07T12:54:21+03:00
Общество

Томские школьники выступят на соревнованиях по робототехнике в Иране и ОАЭ

Российскую делегацию возглавили сотрудники ТУСУРа
Елена Чечнева
Поделиться:
Российскую делегацию возглавили сотрудники ТУСУРаРоссийскую делегацию возглавили сотрудники ТУСУРаФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники возглавил российскую делегацию участников робототехнических соревнований RoboCup Asia-Pacific. Соревнования начались 6 декабря и проходят одновременно на двух площадках: в Дубае и на острове Киш (Иран).

- В составе делегации участвуют две команды из ТУСУРа: Hardwire Gen выступает в футболе роботов RoboCupJunior Soccer, команда dev/null — в лиге CoSpace, посвященной созданию универсального софта для виртуального и реального робота. Студенты ТУСУРа ранее успешно участвовали в чемпионатах RoboCup в Таиланде и Канаде, - сообщили в пресс-службе вуза.

Еще одна томская команда выступает в футболе роботов RoboCupJunior Soccer. В нее вошли ученики Томского физико-технического лицея и школы «Перспектива»

Помимо томичей, в российскую делегацию вошли команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Екатеринбурга, а также команда из Караганды (Казахстан).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На утилизацию мусора в Томской области выделят 1,5 миллиарда
В Томской области собираются снизить смертность от онкозаболеваний
В Томске задержали мужчин, похищавших зеркала с дорогих машин
Санавиация эвакуировала около 700 пациентов в Томской области
В Томске задержали подозреваемого в нападении на ломбард
Томские врачи провели экстренную сложную операцию подростку с переломом черепа
Пенсионер попал в аварию и скончался на месте в Томске
В Томской области девушка купила 114 товаров на «AliExpress», расплатившись картой соседки
Томичи смогут пожаловаться на нарушения прав мигрантов и их работодателей
При томском монастыре создадут бесплатную юридическую службу
Томич получил 14 лет колонии за убийство гражданской жены
В Томске каждый день очищают от снега остановки 120 человек
Жителей Томской области заподозрили в продаже контрафактного алкоголя
Пятерых северчан наградили медалями Российского союза спасателей за спасение ребенка
Тело пенсионерки обнаружили во время тушения пожара в Томске
Более 300 женщин в Томске задержали за занятие проституцией
Более 100 медиков переехали на работу в села в Томской области
В Томске сняли с маршрута рейсовый автобус с неисправными тормозами
В Томске разработали мобильное приложение, помогающее проверить легальность работы такси
Томичи пожаловались на некачественные товары и заведения общественного питания
Томичка потеряла 6 миллионов рублей из-за мошеннической схемы
За утилизацию и сбор отходов в Томске будет отвечать САХ
В Томске осталось меньше 40 газетных киосков
Приставы погасили огромные долги по зарплате сотрудникам «Верхнекетского водоканала» в Томской области
В Томске выпал с 9 этажа 4-летний мальчик
Томские инспекторы ДПС спасли детей из горящего дома