2018-12-07T12:54:21+03:00
Общество

Томские школьники выступят на соревнованиях по робототехнике в Иране и ОАЭ

Российскую делегацию возглавили сотрудники ТУСУРа
Елена Чечнева
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Российскую делегацию возглавили сотрудники ТУСУРаРоссийскую делегацию возглавили сотрудники ТУСУРаФото: из открытых источников
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Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники возглавил российскую делегацию участников робототехнических соревнований RoboCup Asia-Pacific. Соревнования начались 6 декабря и проходят одновременно на двух площадках: в Дубае и на острове Киш (Иран).

- В составе делегации участвуют две команды из ТУСУРа: Hardwire Gen выступает в футболе роботов RoboCupJunior Soccer, команда dev/null — в лиге CoSpace, посвященной созданию универсального софта для виртуального и реального робота. Студенты ТУСУРа ранее успешно участвовали в чемпионатах RoboCup в Таиланде и Канаде, - сообщили в пресс-службе вуза.

Еще одна томская команда выступает в футболе роботов RoboCupJunior Soccer. В нее вошли ученики Томского физико-технического лицея и школы «Перспектива»

Помимо томичей, в российскую делегацию вошли команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Екатеринбурга, а также команда из Караганды (Казахстан).

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