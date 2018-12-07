Томские школьники выступят на соревнованиях по робототехнике в Иране и ОАЭ
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники возглавил российскую делегацию участников робототехнических соревнований RoboCup Asia-Pacific. Соревнования начались 6 декабря и проходят одновременно на двух площадках: в Дубае и на острове Киш (Иран).
- В составе делегации участвуют две команды из ТУСУРа: Hardwire Gen выступает в футболе роботов RoboCupJunior Soccer, команда dev/null — в лиге CoSpace, посвященной созданию универсального софта для виртуального и реального робота. Студенты ТУСУРа ранее успешно участвовали в чемпионатах RoboCup в Таиланде и Канаде, - сообщили в пресс-службе вуза.
Еще одна томская команда выступает в футболе роботов RoboCupJunior Soccer. В нее вошли ученики Томского физико-технического лицея и школы «Перспектива»
Помимо томичей, в российскую делегацию вошли команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Екатеринбурга, а также команда из Караганды (Казахстан).