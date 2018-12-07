2018-12-07T12:33:38+03:00
Общество

Полицейские спасли дальнобойщика в Томской области

Он провел на поселковой дороге около 12 часов
Елена Чечнева
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Стражи порядка помогли водителю выбраться из «снежного плена»Стражи порядка помогли водителю выбраться из «снежного плена»Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области
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В ГИБДД УМВД России по Томской области позвонил собственник грузовика и сообщил, что водитель около суток не выходит на связь. При этом мужчина передал предполагаемые координаты, сообщает пресс-служба МВД России по Томской области.

На место направили экипаж ДПС. Полицейские обнаружили застрявший в снегу автомобиль вместе с водителем в районе деревни Корнилово. Тот рассказал, что выполнял рейс из Москвы в Томск. В определенный момент он сбился с маршрута, а во время разворота грузовик застрял в снегу.

Водитель не справился с проблемой сам, и тут же, как назло у него разрядился телефон, и он не мог позвать на помощь. Дальнобойщик пробыл на поселковой дороге около 12 часов, при этом температура воздуха в этот день была ниже 35 градусов.

Стражи порядка помогли водителю выбраться из «снежного плена», развернув грузовик на узком участке дороги.

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