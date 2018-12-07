2018-12-07T12:14:06+03:00
Происшествия

Бывшему директору института кибернетики ТПУ дали условный срок в Томске

Ущерб вузу он возместил во время следствия
Елена Чечнева
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Бывшему сотруднику Томского политеха дали условный срок за мошенничество.Бывшему сотруднику Томского политеха дали условный срок за мошенничество.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Бывшему сотруднику Томского политеха дали условный срок за мошенничество. Его признали виновным по статье "мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере".

Как установило следствие, он заключал фиктивные договора на выполнение научно-технических работ, создание (передачу) научно-технической продукции между ТПУ и работниками. При этом исполнение данных договоров не планировалось и не осуществлялось. Также он организовал начисление работникам надбавок (премий) за якобы исполненные ими работы по указанным договорам. Общая сумма выплаченных в качестве надбавок (премий) денежных средств составила чуть менее трех миллионов рублей. Ими подсудимый распорядился по своему усмотрению

Ущерб вузу возместили во время предварительного следствия.

Подсудимому назначили 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

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