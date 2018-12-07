2018-12-07T11:17:41+03:00
Происшествия

Томские полицейские опубликовали фоторобот мужчины, ограбившего ломбард

Он похитил 100 тысяч рублей и золото
Елена Чечнева
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Полицейские разыскивают подозреваемого в разбоеПолицейские разыскивают подозреваемого в разбоеФото: Пресс-служба МВД России по Томской области
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Полицейские разыскивают подозреваемого в разбое. Вечером 6 декабря неизвестный мужчина зашел в ломбард на улице Гагарина. Угрожая работнице пистолетом, он забрал 100 тысяч рублей и золотые изделия. Подозреваемый скрылся в неизвестном направлении.

- Внешне похож на русского, возраст около 50 лет, рост 175-180 см, спортивного телосложения (широкие плечи, узкая талия). Лицо округлое, кожа лица светлая, мешки под глазами. Глаза серые или голубые, округлой формы, большого размера, - так подозреваемого описали в пресс-службе МВД России по Томской области.

Предмет, которым он угрожал, был маленьким, из металла черного цвета. На рукоятке пистолета видна цветная полоса.

Нападавший был одет в черную трикотажную шапку. Она закрывала брови. Нижнюю часть лица скрывал светло-серый вязаный шарф. На мужчине была черная матерчатая куртка и штаны, костюм напоминал спецодежду. На руках были светлые трикотажные перчатки.

Всех, кто хоть что-то знает нападавшем, просят позвонить по телефону 8 (3822) 49-90-23, а также по телефону 02 (с сотового 102).

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