Мошенники "продают" в социальных сетях айфоны от лица томских приставов

7 Дек. 10:27 2018-12-07T10:29:04+03:00

В региональную службу судебных приставов сообщили о попытках продать арестованное имущество по интернету. Фото: из открытых источников

Они забирают деньги якобы за экспресс-доставку и исчезают

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В региональную службу судебных приставов сообщили о попытках продать арестованное имущество по интернету. Занимались этим якобы работники ведомства.

- Киберпреступники действуют по следующей схеме: при помощи фэйковых аккаунтов в социальных сетях представляются сотрудниками отдела организации розыска и реализации имущества должников, размещают объявления о продаже арестованного и конфискованного имущества по заниженной стоимости (как правило, айфонов и смартфонов Samsung Galaxy). Затем предлагают покупателям оплатить 900 рублей за экспресс-доставку в любой из регионов страны и перестают выходить на связь, - объяснили в пресс-службе УФССП России по Томской области.

По закону «Об исполнительном производстве» судебные приставы не продают арестованное имущество сами. Специализированные организации для этого привлекает Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Всю актуальную и достоверную информацию о стоимости имущества, выставленного на торги, пользователи могут найти на официальном сайте Росимущества в соответствующем разделе, выбрав интересующий регион.