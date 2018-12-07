В Томске не эвакуировали детей из детсада при угрозе пожара
В пятницу, 7 декабря в 08:38 в пожарно-спасательную службу поступил звонок из детского сада № 63 по улице Тверской. В учреждении сработала пожарная сигнализация и ощущался запах гари.
К месту автоматически были направлены подразделения из всех пожарно-спасательных частей города.
- На момент прибытия первого подразделения эвакуация детей не проводилась. На первом этаже в электрощитовой плавились провода, питающие три группы детского сада. Кроме этого, сигнал о пожаре не был автоматически продублирован на пульт пожарной охраны, - сообщили нам в пресс-службе МЧС России по Томской области.
Дознаватели отделения надзорной деятельности и профилактической работы Советского района проверят, почему 189 детей, находившихся на тот момент в стенах дошкольного учреждения, не эвакуировали.
По итогам предварительного расследования примут решение привлечь виновных лиц к административной ответственности.