В Томске не эвакуировали детей из детсада при угрозе пожара

7 Дек. 07:50 2018-12-07T07:53:24+03:00

Об этом сообщили в региональном МЧС

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В пятницу, 7 декабря в 08:38 в пожарно-спасательную службу поступил звонок из детского сада № 63 по улице Тверской. В учреждении сработала пожарная сигнализация и ощущался запах гари.

К месту автоматически были направлены подразделения из всех пожарно-спасательных частей города.

- На момент прибытия первого подразделения эвакуация детей не проводилась. На первом этаже в электрощитовой плавились провода, питающие три группы детского сада. Кроме этого, сигнал о пожаре не был автоматически продублирован на пульт пожарной охраны, - сообщили нам в пресс-службе МЧС России по Томской области.

Дознаватели отделения надзорной деятельности и профилактической работы Советского района проверят, почему 189 детей, находившихся на тот момент в стенах дошкольного учреждения, не эвакуировали.

По итогам предварительного расследования примут решение привлечь виновных лиц к административной ответственности.