Жители Томского района просят вернуть автобусную остановку

СЕГОДНЯ 07:18 2018-12-07T07:20:08+03:00

Со своей проблемой жители Черной Речки обратились к региональному омбудсмену Фото: из открытых источников

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Жители деревни Черная речка обратились за помощью к уполномоченному по правам человека в Томской области Елене Карташовой. До недавнего времени на автодороге было оборудовано две остановки общественного транспорта, в 2015 году одну из них (в районе пункта весового контроля) убрали. На этом месте сделан пешеходный переход, но пользоваться им некому – остановки нет.

- Теперь жители Черной Речки вынуждены пешком добираться вдоль оживленной трассы до единственной остановки. Приходится выбирать: идти прямо по трассе, рискуя попасть под машину, или по грязной обочине, - отмечают в пресс-службе регионального омбудсмена.

Расстояние от деревни до остановки составляет 1,5 - 2 километра. Жители деревни с 2015 года пытаются привлечь внимание различных властных структур к своей проблеме, но ситуация год от года не меняется.

Как сообщили уполномоченному в «Сибуправтодоре», работы по капитальному ремонту участка автодороги у д. Черная Речка планировалось выполнить в 2018 году, но денег из федерального бюджета на них не выделили. Их перенесли на 2019-2020 годы, опять же при условии выделения федерального финансирования.

Аппарат уполномоченного направил обращение в Федеральное дорожное агентство. После получения ответа работа над заявлением граждан будет возобновлена. Если внесудебные процедуры не принесут результата, защита прав жителей деревни может быть продолжена в суде.