2018-12-07T06:33:44+03:00
Происшествия

Около 50 человек эвакуировали из здания суда в Томске

С возгоранием справились до приезда пожарных
Елена Чечнева
Поделиться:
Причина пожара устанавливается.Причина пожара устанавливается.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

ЧП произошло 6 декабря в здании суда Октябрьского района. Сообщение о пожаре поступило в 13.14.

- На момент прибытия первого подразделения было слабое задымление на первом этаже. До прибытия пожарных из здания эвакуировались около 50 человек, - уточнили в пресс-службе МЧС России по Томской области.

На первом этаже в помещении канцелярии под навесным потолком обгорели электрические провода. Сотрудники в здании отключили электричество до прибытия пожарных поздразделений, и тем самым ликвидировали возгорание.

Причина пожара устанавливается. Для тушения привлекались 7 человек и 3 единицы техники.

Ранее сообщалось, что пожарные спасли пожилого мужчину во время пожара на улице Усть-Керепеть в Томске. Им оказался хозяин дома 60-ти лет. На момент прихода спасателей он лежал в тамбуре. Пострадавшего передали бригаде скорой помощи. По предварительной информации, у него резко заболело сердце.Площадь пожара составила 66 квадратных метров, причина устанавливается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На утилизацию мусора в Томской области выделят 1,5 миллиарда
В Томской области собираются снизить смертность от онкозаболеваний
В Томске задержали мужчин, похищавших зеркала с дорогих машин
Санавиация эвакуировала около 700 пациентов в Томской области
В Томске задержали подозреваемого в нападении на ломбард
Томские врачи провели экстренную сложную операцию подростку с переломом черепа
Пенсионер попал в аварию и скончался на месте в Томске
В Томской области девушка купила 114 товаров на «AliExpress», расплатившись картой соседки
Томичи смогут пожаловаться на нарушения прав мигрантов и их работодателей
При томском монастыре создадут бесплатную юридическую службу
Томич получил 14 лет колонии за убийство гражданской жены
В Томске каждый день очищают от снега остановки 120 человек
Жителей Томской области заподозрили в продаже контрафактного алкоголя
Пятерых северчан наградили медалями Российского союза спасателей за спасение ребенка
Тело пенсионерки обнаружили во время тушения пожара в Томске
Более 300 женщин в Томске задержали за занятие проституцией
Более 100 медиков переехали на работу в села в Томской области
В Томске сняли с маршрута рейсовый автобус с неисправными тормозами
В Томске разработали мобильное приложение, помогающее проверить легальность работы такси
Томичи пожаловались на некачественные товары и заведения общественного питания
Томичка потеряла 6 миллионов рублей из-за мошеннической схемы
За утилизацию и сбор отходов в Томске будет отвечать САХ
В Томске осталось меньше 40 газетных киосков
Приставы погасили огромные долги по зарплате сотрудникам «Верхнекетского водоканала» в Томской области
В Томске выпал с 9 этажа 4-летний мальчик
Томские инспекторы ДПС спасли детей из горящего дома