Около 50 человек эвакуировали из здания суда в Томске

СЕГОДНЯ 06:29 2018-12-07T06:33:44+03:00

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ЧП произошло 6 декабря в здании суда Октябрьского района. Сообщение о пожаре поступило в 13.14.

- На момент прибытия первого подразделения было слабое задымление на первом этаже. До прибытия пожарных из здания эвакуировались около 50 человек, - уточнили в пресс-службе МЧС России по Томской области.

На первом этаже в помещении канцелярии под навесным потолком обгорели электрические провода. Сотрудники в здании отключили электричество до прибытия пожарных поздразделений, и тем самым ликвидировали возгорание.

Причина пожара устанавливается. Для тушения привлекались 7 человек и 3 единицы техники.

Ранее сообщалось, что пожарные спасли пожилого мужчину во время пожара на улице Усть-Керепеть в Томске. Им оказался хозяин дома 60-ти лет. На момент прихода спасателей он лежал в тамбуре. Пострадавшего передали бригаде скорой помощи. По предварительной информации, у него резко заболело сердце.Площадь пожара составила 66 квадратных метров, причина устанавливается.