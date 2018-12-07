Около 50 человек эвакуировали из здания суда в Томске
ЧП произошло 6 декабря в здании суда Октябрьского района. Сообщение о пожаре поступило в 13.14.
- На момент прибытия первого подразделения было слабое задымление на первом этаже. До прибытия пожарных из здания эвакуировались около 50 человек, - уточнили в пресс-службе МЧС России по Томской области.
На первом этаже в помещении канцелярии под навесным потолком обгорели электрические провода. Сотрудники в здании отключили электричество до прибытия пожарных поздразделений, и тем самым ликвидировали возгорание.
Причина пожара устанавливается. Для тушения привлекались 7 человек и 3 единицы техники.
Ранее сообщалось, что пожарные спасли пожилого мужчину во время пожара на улице Усть-Керепеть в Томске. Им оказался хозяин дома 60-ти лет. На момент прихода спасателей он лежал в тамбуре. Пострадавшего передали бригаде скорой помощи. По предварительной информации, у него резко заболело сердце.Площадь пожара составила 66 квадратных метров, причина устанавливается.