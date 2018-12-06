2018-12-06T13:19:21+03:00
Происшествия

Семь лет дали молодому человеку за крупный сбыт "синтетики" в Томске

Его приговорили к 7 годам колонии строгого режима
Елена Чечнева
Поделиться:
Суд Кировского района приговорил кемеровчанина к 7 годам колонии строгого режима.Суд Кировского района приговорил кемеровчанина к 7 годам колонии строгого режима.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Томске осудили 22-летнего кемеровчанина за незаконный сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба МВД России по Томской области. Его обвинили по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

По версии следствия, молодой человек сговорился по интернету с неизвестным и договорился с ним, что будет сбывать наркотики. Для этого он приехал в Томск. Обвиняемый приобретал наркотические средства, забирая их в тайниках. В арендованной квартире он расфасовывал их на дозы и хранил в целях последующего сбыта. Полицейские изъяли более полутора килограммов синтетического наркотика, что является особо крупным размером.

Суд Кировского района приговорил кемеровчанина к 7 годам колонии строгого режима.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 700 килограмм мяса изъял Роспотребнадзор в Томской области
В Томске создали единый центр обращений по уборке города
Студенты ТПУ собирают подарки для томских приютов бездомных животных
Семь домов остались без воды из-за мороза в Томске
Томича будут судить за оскорбление судебного пристава и полицейских
Томские школьники представят модель автономного квадрокоптера на международном конкурсе
Томичей будут судить за кражу сотовых телефонов на 800 000 рублей
Городские службы усилят дежурства в морозы
ВАЗ сбил женщину в Томске, она попала в больницу
Томский лесхоз организует социальный елочный базар
В Лагерном саду Томска смонтируют дополнительное освещение и поменяют мемориальные плиты
Томский аэропорт будет носить имя Николая Камова
Томское УФАС просит горожан оценить пристойность рекламы цветов
Томские ученые найдут способ нейтрализовать запах на городских свалках
Томичу дали год за фиктивную регистрацию 10 мигрантов
Каток на Белом озере откроется в Томске в выходные
Переулок Томский возле СФТИ сделают пешеходным
Огонь Зимней универсиады пронесут по проспекту Ленина в Томске
Томская компания с партнерами разрабатывает беспилотный микроавтобус
Ледовую переправу открыли в Колпашево Томской области
Созданный учеными Томского политеха ионный ускоритель запустили в Казахстане