2018-12-06T13:19:21+03:00
Происшествия

Семь лет дали молодому человеку за крупный сбыт "синтетики" в Томске

Его приговорили к 7 годам колонии строгого режима
Елена Чечнева
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Суд Кировского района приговорил кемеровчанина к 7 годам колонии строгого режима.Суд Кировского района приговорил кемеровчанина к 7 годам колонии строгого режима.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Томске осудили 22-летнего кемеровчанина за незаконный сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба МВД России по Томской области. Его обвинили по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

По версии следствия, молодой человек сговорился по интернету с неизвестным и договорился с ним, что будет сбывать наркотики. Для этого он приехал в Томск. Обвиняемый приобретал наркотические средства, забирая их в тайниках. В арендованной квартире он расфасовывал их на дозы и хранил в целях последующего сбыта. Полицейские изъяли более полутора килограммов синтетического наркотика, что является особо крупным размером.

Суд Кировского района приговорил кемеровчанина к 7 годам колонии строгого режима.

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