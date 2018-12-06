2018-12-06T11:23:34+03:00
Общество

Более 700 килограмм мяса изъял Роспотребнадзор в Томской области

За нарушения составили 129 протоколов
Елена Чечнева
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За нарушения составили 129 протоколовЗа нарушения составили 129 протоколовФото: Олег ЗОЛОТО
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За 9 месяцев этого года региональное управление Роспотребнадзора провело 194 проверки хозяйствующих субъектов, занятых в сфере производства, транспортировки и реализации мяса. Всего исследовано 266 проб мяса и мясной продукции, в том числе на наличие ГМО и антибиотиков. Исследованные пробы соответствовали гигиеническим нормативам.

Сотрудники Роспотребнадзора приобретали для проверки и готовую продукцию, и сырье. Выявили и нарушения. В их числе - реализация продукции с истекшим сроком годности, несоблюдение условий хранения; несоблюдение правил личной гигиены персоналом; нарушение товарного соседства при хранении мясопродуктов. Из оборота изъят 761 килограмм продукции.

За нарушения составили 129 административных протоколов на сумму 698 тысяч рублей.

- Контроль за качеством и безопасностью мяса и мясной продукции продолжается, - подытожили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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