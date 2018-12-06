2018-12-06T10:36:27+03:00
Общество

В Томске создали единый центр обращений по уборке города

В нем работают 4 номера телефона
Елена Чечнева
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В Томске есть, куда пожаловаться на некачественную уборку улицВ Томске есть, куда пожаловаться на некачественную уборку улицФото: Пресс-служба мэрии Томска
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В Томске наконец создали единый центр обращений, куда горожане могут позвонить, если заметят некачественную уборку улиц, внутриквартальных территорий или дворов.

На базе центра на сегодняшний день работают четыре номера телефона. Каждый принимает обращения от отдельного района. Жители Кировского района могут звонить по телефону 46-92-18, Ленинского района – 46-92-14, Советского района – 46-92-15, Октябрьского района – 46-92-17.

- Позвонив по одному из номеров центра, томичи смогут сообщить о заужении проезжей части, плохой работе управляющих компаний и ТСЖ по очистке дворовых пространств и кровель, узнать о планах и нормативах уборки по интересующим улицам. Каждое из обращений будет взято на контроль подразделениями городской администрации, - отметили в пресс-службе городской администрации.

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