2018-12-06T09:01:01+03:00
Дом. Семья

Студенты ТПУ собирают подарки для томских приютов бездомных животных

Им нужны корма, хозяйственные принадлежности и предметы для уборки
Елена Чечнева
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Им нужны корма, хозяйственные принадлежности и предметы для уборкиИм нужны корма, хозяйственные принадлежности и предметы для уборкиФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Волонтерская организация "Стиль жизни" запустила акцию "Друзей в беде не бросают!". Все желающие могут оставить подарки для двух приютов для животных в специальных корзинах. Точки сбора расположены в общежитиях вуза.

Томичей просят принести сухие корма, крупы(гречка,геркулес,рис), лакомства,консервы. Нужны также полиэтиленовые пакеты,туалетную бумагу, ковры, одеяла, пеленки, простыни, подушки, игрушки. Кроме того, необходимы хозяйственные принадлежности (металлические тазы разных размеров, большие кастрюли, большие фляги для воды, металлически баки для варки каши). Также просят принести предметы для уборки (различные тряпки, ведра металлические и пластмассовые, лопаты металлические и пластмассовые, мётлы, совки, перчатки тканевые и резиновые, губки для мытья посуды поролоновые и металлические, мешки для мусора полиэтиленовые и полипропиленовые, моющие и чистящие средства для посуды, для пола, порошок стиральный).

Все собранное передадут в пункт передержки "Колыбель Дианы" и приют для собак "Dog House".

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