2018-12-06T08:27:44+03:00
Общество

Семь домов остались без воды из-за мороза в Томске

На данный момент коммунальщики продолжают ремонт
Елена Чечнева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Бригады «Томскводоканала» и ряда управляющих компаний проводят восстановительные работы на внутридомовых коммуникациях, которые вывел из строя мороз.

В четверг, 6 декабря, специалисты УК «Ремстройбыт» продолжают противоаварийные работы для возобновления холодного и горячего водоснабжения в доме по ул. Р. Люксембург, 72б и подачи холодной воды в пер. 1905 года, 20. Компании «Жилремсервис» и «Мой дом» устраняют перемерзание водопроводного ввода в домах по ул. Гоголя,43 и в пер. Урожайный, 27.

Бригады «Томскводоканала» устраняют перемерзание водопроводного ввода в доме по ул. Профсоюзная, 21а и восстанавливают повреждение на сетях домов по ул. Профсоюзная, 21-23а.

Ранее сообщалось, что из-за низких температур городские службы продолжат работать в усиленном режиме. При экстренных отключениях можно обращаться в оперативно-дежурную службу Томска по телефону 005 или по номерам экстренных служб: Горсети - 99-99-08, Томскводоканал - 90-50-90, АО «ТомскРТС» - 73-85-78, «ТРК» - 73-79-70, аварийная газовая служба - 04.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Томске создали единый центр обращений по уборке города
Студенты ТПУ собирают подарки для томских приютов бездомных животных
Томича будут судить за оскорбление судебного пристава и полицейских
Томские школьники представят модель автономного квадрокоптера на международном конкурсе
Томичей будут судить за кражу сотовых телефонов на 800 000 рублей
Городские службы усилят дежурства в морозы
ВАЗ сбил женщину в Томске, она попала в больницу
Томский лесхоз организует социальный елочный базар
В Лагерном саду Томска смонтируют дополнительное освещение и поменяют мемориальные плиты
Томский аэропорт будет носить имя Николая Камова
Томское УФАС просит горожан оценить пристойность рекламы цветов
Томские ученые найдут способ нейтрализовать запах на городских свалках
Томичу дали год за фиктивную регистрацию 10 мигрантов
Каток на Белом озере откроется в Томске в выходные
Переулок Томский возле СФТИ сделают пешеходным
Огонь Зимней универсиады пронесут по проспекту Ленина в Томске
Томская компания с партнерами разрабатывает беспилотный микроавтобус
Ледовую переправу открыли в Колпашево Томской области
Созданный учеными Томского политеха ионный ускоритель запустили в Казахстане