2018-12-06T08:27:44+03:00
Общество

Семь домов остались без воды из-за мороза в Томске

На данный момент коммунальщики продолжают ремонт
Елена Чечнева
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Бригады «Томскводоканала» и ряда управляющих компаний проводят восстановительные работы на внутридомовых коммуникациях, которые вывел из строя мороз.

В четверг, 6 декабря, специалисты УК «Ремстройбыт» продолжают противоаварийные работы для возобновления холодного и горячего водоснабжения в доме по ул. Р. Люксембург, 72б и подачи холодной воды в пер. 1905 года, 20. Компании «Жилремсервис» и «Мой дом» устраняют перемерзание водопроводного ввода в домах по ул. Гоголя,43 и в пер. Урожайный, 27.

Бригады «Томскводоканала» устраняют перемерзание водопроводного ввода в доме по ул. Профсоюзная, 21а и восстанавливают повреждение на сетях домов по ул. Профсоюзная, 21-23а.

Ранее сообщалось, что из-за низких температур городские службы продолжат работать в усиленном режиме. При экстренных отключениях можно обращаться в оперативно-дежурную службу Томска по телефону 005 или по номерам экстренных служб: Горсети - 99-99-08, Томскводоканал - 90-50-90, АО «ТомскРТС» - 73-85-78, «ТРК» - 73-79-70, аварийная газовая служба - 04.

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