Томича будут судить за оскорбление судебного пристава и полицейских

СЕГОДНЯ 07:57 2018-12-06T07:58:29+03:00

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Уголовное дело возбудили на должника по алиментам. Он прилюдно оскорбил судебного пристава и полицейского.

Мужчина пришел в отдел судебных приставов по Кировскому району во время обеденного перерыва. Ему объяснили, что нужный сотрудник придет через полчаса и попросили подождать. За это время он встретил на улице своего друга и успел выпить с ним для храбрости. Придя потом под хмельком в отдел, он начал нецензурно ругать пристава.

- На просьбу прекратить неадекватное поведение и покинуть кабинет гражданин не реагировал. Тогда сотрудники отдела вызвали наряд полиции. Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы составили на алименщика протокол. Но и при виде правоохранителей мужчина не смог сдерживать свои эмоции и продолжил высказывать оскорбления в адрес представителей власти, - рассказали нам в пресс-службе УФССП России по Томской области.

На должника возбудили уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти». Ему грозит до 40 тысяч рублей штрафа, обязательные или исправительные работы.