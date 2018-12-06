2018-12-06T07:58:29+03:00
Общество

Томича будут судить за оскорбление судебного пристава и полицейских

Ему грозит штраф до 40 тысяч рублей
Елена Чечнева
Поделиться:
Уголовное дело возбудили на должника по алиментам.Уголовное дело возбудили на должника по алиментам.Фото: Из открытых источников
Изменить размер текста:

Уголовное дело возбудили на должника по алиментам. Он прилюдно оскорбил судебного пристава и полицейского.

Мужчина пришел в отдел судебных приставов по Кировскому району во время обеденного перерыва. Ему объяснили, что нужный сотрудник придет через полчаса и попросили подождать. За это время он встретил на улице своего друга и успел выпить с ним для храбрости. Придя потом под хмельком в отдел, он начал нецензурно ругать пристава.

- На просьбу прекратить неадекватное поведение и покинуть кабинет гражданин не реагировал. Тогда сотрудники отдела вызвали наряд полиции. Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы составили на алименщика протокол. Но и при виде правоохранителей мужчина не смог сдерживать свои эмоции и продолжил высказывать оскорбления в адрес представителей власти, - рассказали нам в пресс-службе УФССП России по Томской области.

На должника возбудили уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти». Ему грозит до 40 тысяч рублей штрафа, обязательные или исправительные работы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Томске создали единый центр обращений по уборке города
Студенты ТПУ собирают подарки для томских приютов бездомных животных
Семь домов остались без воды из-за мороза в Томске
Томские школьники представят модель автономного квадрокоптера на международном конкурсе
Томичей будут судить за кражу сотовых телефонов на 800 000 рублей
Городские службы усилят дежурства в морозы
ВАЗ сбил женщину в Томске, она попала в больницу
Томский лесхоз организует социальный елочный базар
В Лагерном саду Томска смонтируют дополнительное освещение и поменяют мемориальные плиты
Томский аэропорт будет носить имя Николая Камова
Томское УФАС просит горожан оценить пристойность рекламы цветов
Томские ученые найдут способ нейтрализовать запах на городских свалках
Томичу дали год за фиктивную регистрацию 10 мигрантов
Каток на Белом озере откроется в Томске в выходные
Переулок Томский возле СФТИ сделают пешеходным
Огонь Зимней универсиады пронесут по проспекту Ленина в Томске
Томская компания с партнерами разрабатывает беспилотный микроавтобус
Ледовую переправу открыли в Колпашево Томской области
Созданный учеными Томского политеха ионный ускоритель запустили в Казахстане