Томичей будут судить за кражу сотовых телефонов на 800 000 рублей

6 Дек. 06:40 2018-12-06T06:40:15+03:00

Теперь обвиняемым грозит от шести до двенадцати лет лишения свободы Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Она нападали на продавцов

Изменить размер текста: A A

Следователи ОМВД по Ленинскому району направили в суд уголовное дело двух молодых людей. Их обвиняют в грабежах и разбойных нападениях.

Как установили правоохранители, двое молодых томичей, договорившись о совершении преступлений, с осени 2016 года до февраля 2018-го трижды напали на продавцов магазинов сотовой связи города Томска. Похищенное они продали в соседнем регионе.

По данным следствия, обвиняемые действовали по одной схеме. Один из молодых людей наблюдал за окружающей обстановкой. Второй в это время разбивал молотком остекление витрины и доставал оттуда дорогие сотовые телефоны.

- Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила более 800 000 рублей, - уточнили в пресс-службе МВД России по Томской области.

Теперь обвиняемым грозит от шести до двенадцати лет лишения свободы.