Городские службы усилят дежурства в морозы

СЕГОДНЯ 05:55 2018-12-06T05:55:26+03:00

При экстренных отключениях можно обращаться в оперативно-дежурную службу Томска по телефону 005

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По информации Томского ЦГМС, 6 декабря ночная температура в Томске опустится до -33…-35°С. По этой причине мэр Томска Иван Кляйн распорядился продолжить усиленные дежурства городских служб.

В среду, 5 декабря, специалисты УК «Ремстройбыт» устраняют причину аварийного отключения холодной воды в доме по ул. Р. Люксембург, 72б. После аварии холодная вода уже подана в домах по ул. Елизаровых, 70-76/1, Пролетарская, 35, Первомайская, 147, пер. Целинный, 31а.

При экстренных отключениях можно обращаться в оперативно-дежурную службу Томска по телефону 005.

- Жителям также рекомендуется как можно меньше находиться на открытом воздухе, по возможности избегать поездок на длинные расстояния, а также соблюдать правила противопожарной безопасности при эксплуатации печей и электрооборудования, - отметили в пресс-службе администрации Томска.