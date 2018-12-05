2018-12-05T13:31:50+03:00
Происшествия

ВАЗ сбил женщину в Томске, она попала в больницу

ЧП произошло на улице Железнодорожной
Елена Чечнева
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С травмами 52-летняя женщина доставлена в больницу.С травмами 52-летняя женщина доставлена в больницу.Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области
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Инцидент случился около 18.20 на улице Железнодорожной, 3 в Томске. Автомобиль ВАЗ-21140, которым управлял 24-летний водитель, сбил женщину-пешехода. По предварительной информации, она переходила дорогу в неположенном месте. При это пешеходный переход был у нее в зоне видимости. Световозвращающих элементов на ее одежде не было.

С травмами 52-летняя женщина доставлена в больницу.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель сбил подростка в Томске. По предварительной информации, 14-летний подросток переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В этот момент его сбил 35-летний водитель на ВАЗ-21103. С травмами пешеход доставлен в медицинское учреждение.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Томской области, водитель был пьян. Помимо ответственности за сбитого подростка его могут лишить прав на срок от полутора до двух лет и назначить административный штраф 30 000 рублей.

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