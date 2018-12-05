В Лагерном саду Томска смонтируют дополнительное освещение и поменяют мемориальные плиты

СЕГОДНЯ 12:49 2018-12-05T12:57:06+03:00

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В среду, 5 декабря, в администрации Томска прошло заседание совета по развитию общественных пространств под руководством мэра Томска Ивана Кляйна, где были рассмотрены варианты благоустройства мемориальной зоны Лагерного сада. В дискуссии принимали участие архитекторы, историки, молодежь, ветераны Томска.

- Близится 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне, и мы просто обязаны привести в порядок главный мемориал нашего города. По сути, для этого у нас остается один благоустроительный сезон. Поэтому мы должны затвердить проект и начать по нему работу. Хочу сразу успокоить ветеранов, никаких коренных изменений в мемориальной части Лагерного сада не будет. Наша задача лишь обновить его, применить более современные и качественные материалы, - отметил мэр Томска Иван Кляйн.

Эскизные варианты благоустройства мемориальной зоны разработало муниципальное «Проектно-сметное бюро». Они предложили, в частности, использовать тротуарные плиты, имитирующие искусственный камень и различные варианты гранита. Планируется заменить покрытие центральной аллеи и центральной площадки, а также террас и ступеней мемориала. Край аллеи, по длинной её стороне, будет дополнен невысокой подпорной стенкой из яркого гранита, соответствующего оттенку гранита стел, и образует с ними единую композиционную линию. Помимо этого смонтируют дополнительное освещение лестниц и заменены плиты с именами томичей, погибших в годы Великой Отечественной войны и высадят живую изгородь между первой и второй террасой Мемориала. На входе в Лагерный планируется обустроить пандус.